Омичку оштрафовали за парковку на месте для инвалидов

В Госавтоинспецию по Омской области поступила жалоба на водителя, припарковавшего свою машину на месте для инвалидов. Нарушителем оказалась 60-летняя омичка.
На пенсионерку составили административное дело по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ («нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов»).
Теперь омичка выплатит штраф в размере 5 тыс. рублей.
Ранее мы писали, что омича оштрафовали за перевозку пассажира в багажнике.