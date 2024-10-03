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Омичку оштрафовали за парковку на месте для инвалидов

Полицейским удалось найти нарушительницу.

Источник: Комсомольская правда

В Госавтоинспецию по Омской области поступила жалоба на водителя, припарковавшего свою машину на месте для инвалидов. Нарушителем оказалась 60-летняя омичка.

На пенсионерку составили административное дело по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ («нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов»).

Теперь омичка выплатит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что омича оштрафовали за перевозку пассажира в багажнике.