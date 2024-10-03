Средняя зарплата учителей в Беларуси составляет 2022 рубля

Стало известно, сколько в Беларуси зарабатывают учителя. Такие данные обнародовал Национальный статистический комитет.
Так, по данным Белстата, в январе — августе зарплата белорусских учителей до вычета налогов в среднем составляла 2022,3 белорусских рубля. В сравнении с тем же периодом 2023-го рост учительской зарплаты составил 28,6%.
Сообщается, что всего в Беларуси работают 103,3 тысячи учителей.
И глава Минобразования Беларуси сказал про изменения аттестации школьников в 2025.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о неприкосновенности западной границы Беларуси.