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Средняя зарплата учителей в Беларуси составляет 2022 рубля

Белстат обнародовал зарплату белорусских учителей.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько в Беларуси зарабатывают учителя. Такие данные обнародовал Национальный статистический комитет.

Так, по данным Белстата, в январе — августе зарплата белорусских учителей до вычета налогов в среднем составляла 2022,3 белорусских рубля. В сравнении с тем же периодом 2023-го рост учительской зарплаты составил 28,6%.

Сообщается, что всего в Беларуси работают 103,3 тысячи учителей.

И глава Минобразования Беларуси сказал про изменения аттестации школьников в 2025.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о неприкосновенности западной границы Беларуси.