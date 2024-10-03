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На улице 60-й Армии в Воронеже вырубят еще 30 деревьев

А шесть молодых рябин — пересадят.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже в рамках строительства дороги от улицы Антонова-Овсеенко к улице Владимира Невского на улице 60-ой Армии рабочие вырубят 30 деревьев разных пород, сообщили в дорожном управлении мэрии. Еще шесть молодых рябин подрядчик обещает пересадить на новое место. Это необходимо для прокладки дорожных коммуникаций и создания дорожной инфраструктуры.

Напомним, новую дорогу строят на месте стихийного грунтового проезда через Северный лес. Однако особо охраняемой природной территории строительство не коснется.

Ранее в рамках строительства дублера Московского проспекта на улице 60-ой Армии уже спилили аллею из почти 300 рябин. Вместо них мэрия обещала высадить 700 новых саженцев и большое количество кустарников.

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