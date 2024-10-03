На улице 60-й Армии в Воронеже вырубят еще 30 деревьев

В Воронеже в рамках строительства дороги от улицы Антонова-Овсеенко к улице Владимира Невского на улице 60-ой Армии рабочие вырубят 30 деревьев разных пород, сообщили в дорожном управлении мэрии. Еще шесть молодых рябин подрядчик обещает пересадить на новое место. Это необходимо для прокладки дорожных коммуникаций и создания дорожной инфраструктуры.