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Глава СКР поручил доложить о не расселении многоквартирных домов в Иркутске

Появилась информация о ненадлежащем обслуживании домов по улице Демьяна Бедного.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал отчитаться об итогах проверки по факту не расселения и недобросовестного обслуживания многоквартирных домов в Иркутске. Речь идет об аварийном здании на улице Демьяна Бедного. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе СКР.

— Фасад, потолочные и напольные перекрытия деревянного двухэтажного здания, 1936 года постройки, разрушаются, на стенах образовались трещины. Несмотря на имеющиеся нарушения и признание строения непригодным для проживания, до настоящего времени статус аварийного ему не присвоен, при этом капитальный ремонт с момента введения его в эксплуатацию не проводился, — поделились в ведомстве.

Зданию по соседству дали статус аварийного ещё в 2016 году. Но его жильцы до сих пор не расселены. При это горожане уже не раз обращались в инстанции, но действий нет. В Следкоме региона организовали проверку. Его руководитель должен будет сообщить главе СКР о ходе и итогах мероприятий.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителей областного центра приглашают принять участие в акции по сбору макулатуры.