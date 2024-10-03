Глава СКР поручил доложить о не расселении многоквартирных домов в Иркутске

Зданию по соседству дали статус аварийного ещё в 2016 году. Но его жильцы до сих пор не расселены. При это горожане уже не раз обращались в инстанции, но действий нет. В Следкоме региона организовали проверку. Его руководитель должен будет сообщить главе СКР о ходе и итогах мероприятий.