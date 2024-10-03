Глава СКР поручил доложить о не расселении многоквартирных домов в Иркутске

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал отчитаться об итогах проверки по факту не расселения и недобросовестного обслуживания многоквартирных домов в Иркутске. Речь идет об аварийном здании на улице Демьяна Бедного. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе СКР.
— Фасад, потолочные и напольные перекрытия деревянного двухэтажного здания, 1936 года постройки, разрушаются, на стенах образовались трещины. Несмотря на имеющиеся нарушения и признание строения непригодным для проживания, до настоящего времени статус аварийного ему не присвоен, при этом капитальный ремонт с момента введения его в эксплуатацию не проводился, — поделились в ведомстве.
Зданию по соседству дали статус аварийного ещё в 2016 году. Но его жильцы до сих пор не расселены. При это горожане уже не раз обращались в инстанции, но действий нет. В Следкоме региона организовали проверку. Его руководитель должен будет сообщить главе СКР о ходе и итогах мероприятий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителей областного центра приглашают принять участие в акции по сбору макулатуры.