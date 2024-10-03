Древнее женское погребение нашли в Краснодарском крае

«Несмотря на то, что сельхозработы проводятся в щадящем режиме, при раскопках мы видим на артефактах — каменных блоках и барабанах колонн — следы плуга. Памятник археологии уникален в масштабах страны, поэтому, конечно, будем ставить вопрос о статусе этого объекта. Возможно, когда-то будет создан заповедник на этой территории», — сказал археолог.