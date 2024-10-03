Древнее женское погребение нашли в Краснодарском крае. Захоронение обнаружили в 30 км к северо-востоку от Анапы. Об этом сообщил начальник Боспорской археологической экспедиции, старший научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Денис Журавлев.
Археологи определили, что это погребение девочки или молодой женщины, лежащей на спине. В захоронении нашли небогатый инвентарь. Рядом с похороненной лежали глиняная чашечка и бусинка.
«Это захоронение было сделано в яме, пробившей развал черепичной крыши монументального здания эллинистического времени. Одиночное это погребение I века до нашей эры, или начало какого-то позднего некрополя — нам еще только предстоит выяснить», — цитирует Дениса Журавлева ТАСС.
Археологи нашли большое количество обломков черепицы, датируемой около 200 годом до нашей эры. На территории городища исследовали два помещения, ранее покрытых крышей из раскрашенной черепицы разных типов.
«На одном из фрагментов обнаружено клеймо рубежа
На месте раскопок также нашли много керамических сосудов разных форм и разного назначения.
Место, где проводят раскопки, хотят сделать особо охраняемой территорией. Участок находится в частной собственности и используется для сельхозработ.
«Несмотря на то, что сельхозработы проводятся в щадящем режиме, при раскопках мы видим на артефактах — каменных блоках и барабанах колонн — следы плуга. Памятник археологии уникален в масштабах страны, поэтому, конечно, будем ставить вопрос о статусе этого объекта. Возможно, когда-то будет создан заповедник на этой территории», — сказал археолог.