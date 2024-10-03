12 классов закрыли на карантин в школах Воронежа

По данным мэрии, по состоянию на 3 октября закрыты 12 классов в 9 городских школах. Если рассматривать в процентном соотношении, то сейчас не посещают уроки по причине болезни или карантина 0,2% школьников от общего числа учеников, которое составляет 130 тысяч. При этом в детсадах все группы функционируют в штатном режиме.