Женщины-учителя чаще всего преподают языки и музыку, а мужчины — физкультуру

В Беларуси более 82% учителей — женщины. Такие данные обнародовал Национальный статистический комитет.
Всего в школах Беларуси трудятся 103,3 тысячи учителей. При этом на одного педагога в среднем приходится 11 учеников. В городах работают 74 тысячи учителей, в сельских школах трудятся 29,3 тысячи педагогов.
По статистике в Беларуси 82,9% учителей — женщины. Чаще всего они преподают русский и белорусский языки и литературу, иностранные языки, а также биологию, химию, музыку и пение, а также изобразительное искусство и черчение.
Мужчин-педагогов в белорусских школах 17,1%. Мужчины-учителя чаще всего преподают физкультуру, допризывную и медподготовку, труд, а также физику, историю и другие общественные дисциплины, информатику и географию.
Кроме того, в свыше 69% белорусских учителей имеют стаж работы свыше 15 лет.
Также средняя зарплата учителей в Беларуси составляет 2022 рубля.
И глава Минобразования Беларуси сказал про изменения аттестации школьников в 2025.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о неприкосновенности западной границы Беларуси.