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Женщины-учителя чаще всего преподают языки и музыку, а мужчины — физкультуру

Белстат сказал, что более 82% белорусских учителей — женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси более 82% учителей — женщины. Такие данные обнародовал Национальный статистический комитет.

Всего в школах Беларуси трудятся 103,3 тысячи учителей. При этом на одного педагога в среднем приходится 11 учеников. В городах работают 74 тысячи учителей, в сельских школах трудятся 29,3 тысячи педагогов.

По статистике в Беларуси 82,9% учителей — женщины. Чаще всего они преподают русский и белорусский языки и литературу, иностранные языки, а также биологию, химию, музыку и пение, а также изобразительное искусство и черчение.

Мужчин-педагогов в белорусских школах 17,1%. Мужчины-учителя чаще всего преподают физкультуру, допризывную и медподготовку, труд, а также физику, историю и другие общественные дисциплины, информатику и географию.

Кроме того, в свыше 69% белорусских учителей имеют стаж работы свыше 15 лет.

Также средняя зарплата учителей в Беларуси составляет 2022 рубля.

И глава Минобразования Беларуси сказал про изменения аттестации школьников в 2025.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о неприкосновенности западной границы Беларуси.