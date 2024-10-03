Архитектурная подсветка украсит портовый кран на Стрелке

Напомним, что в XX веке и до 2016 года Стрелка выступала в качестве речного порта, где, помимо прочего, находились портальные краны. Их использовали для монтажных работ и переноса тяжелых грузов. Уже в 2010‑е годы краны снесли, а к 800-летию Нижнего Новгорода обновили территорию, сделав ее прогулочной.