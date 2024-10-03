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Архитектурная подсветка украсит портовый кран на Стрелке

Архитектурная подсветка украсит портовый кран на Стрелке в Нижнем Новгороде.

Источник: Нижегородская правда

Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в АНО «Центр 800».

Монтаж нового арт-объекта на Стрелке полностью завершен. Сейчас специалисты прорабатывают вопрос его архитектурной подсветки.

Когда именно подсветка украсит кран — пока неизвестно.

Напомним, что в XX веке и до 2016 года Стрелка выступала в качестве речного порта, где, помимо прочего, находились портальные краны. Их использовали для монтажных работ и переноса тяжелых грузов. Уже в 2010‑е годы краны снесли, а к 800-летию Нижнего Новгорода обновили территорию, сделав ее прогулочной.

Спустя время родилась идея вернуть кран на Стрелку в качестве памяти прошлого этой территории. В итоге было решено установить на набережной портальный монтажный кран — КПМ 30 — 35 — 10,5, найденный на территории завода «Красное Сормово».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что затянувшееся благоустройство Лопатинского оврага завершится в начале октября.

архитектура