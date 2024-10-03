Отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде: Где уже тепло, а где надо подождать

Проведение всех этих работ требует времени. Согласно регламенту, слесари должны проверить все стояки в подъездах. Поэтому если тепла в ваших домах все еще нет, то стоит позвонить на горячую линию. Они начали работать одновременно с началом отопительного сезона — с 1 октября. Звонки будут приниматься до 13 октября. Как ожидается, к этому времени тепло будет пущено уже во все дома и все социальные учреждения.