Отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде: Где уже тепло, а где надо подождать

В Нижнем Новгороде с 1 октября стартовал отопительный сезон. На этот раз власти решили не дожидаться погодных нормативов, когда на протяжении пяти дней средняя температура за окном будет держаться на отметке +8 градусов. Вместо этого решено было ориентироваться на пожелания горожан.
— Мы не будем дожидаться нормативов для пуска тепла и включим отопление в комфортную для этого погоду, — заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. — Хотя днём еще держится тепло, ночью заметно холоднее.
Первыми тепло начали получать социальные учреждения. В некоторых из них по заявкам руководителей это было сделано даже до начала отопительного сезона.
— Надо понимать, что пуск тепла в многоквартирные дома — это не быстрый процесс. В него включены ресурсоснабжающие организации, домоуправляющие компании, сами собственники жилья. Если цепочка выстроена правильно, то тепло придет в квартиры оперативно, если где-то есть сбой, то процесс может занять больше времени, — предупредили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.
По данным на 2 октября, отопление включили уже в 276 учреждениях социальной сферы. Среди них 164 детских сада, 76 школ и 26 больниц. Сейчас эта работа продолжается. Одновременно с этим идет пуск тепла в жилые дома — на данный момент отопление включили уже в 2,5 тысячах домов.
— Подача тепла разбита на несколько этапов: первый этап — пуск котельной и доставка ресурса до подъезда, второй — заполнение системы жилых домов и социальных учреждений, — напомнили в департаменте. — За первый отвечают ресурсоснабжающие организации, за второй — ДУКи и ТСЖ.
Проведение всех этих работ требует времени. Согласно регламенту, слесари должны проверить все стояки в подъездах. Поэтому если тепла в ваших домах все еще нет, то стоит позвонить на горячую линию. Они начали работать одновременно с началом отопительного сезона — с 1 октября. Звонки будут приниматься до 13 октября. Как ожидается, к этому времени тепло будет пущено уже во все дома и все социальные учреждения.
КОНКРЕТНО.
Куда звонить, если нет тепла?
АО «Теплоэнерго» — 277−91−31.
ООО «Нижновтеплоэнерго» — 422−06−33, 432−19−49.
Диспетчерская служба ООО «Нижновтеплоэнерго» — 419−14−40.
ООО «Генерация Тепла» — 243−01−93.
ООО «Теплосети» — 295−84−66.