Умирают толпами: в Новосибирске смертность превысила рождаемость

«Умерли 28 085 человека, родились 18 863 ребенка», — пояснили в ЗАГСе.
При этом только за сентябрь умерли 3188 человек, а родились 2018 детей. Такой отрыв показывает, что смертность превысила рождаемость на одну треть.
НОВОСИБИРСК, 4 октября, ФедералПресс. В Новосибирске смертность превысила рождаемость на одну треть. В 2024 году умерших новосибирцев оказалось на 9000 больше, чем родившихся. Данные опубликовали в управлении по делам ЗАГС города.
«Умерли 28 085 человека, родились 18 863 ребенка», — пояснили в ЗАГСе.
При этом только за сентябрь умерли 3188 человек, а родились 2018 детей. Такой отрыв показывает, что смертность превысила рождаемость на одну треть.