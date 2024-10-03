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Умирают толпами: в Новосибирске смертность превысила рождаемость

НОВОСИБИРСК, 4 октября, ФедералПресс. В Новосибирске смертность превысила рождаемость на одну треть. В 2024 году умерших новосибирцев оказалось на 9000 больше, чем родившихся. Данные опубликовали в управлении по делам ЗАГС города.

«Умерли 28 085 человека, родились 18 863 ребенка», — пояснили в ЗАГСе.

При этом только за сентябрь умерли 3188 человек, а родились 2018 детей. Такой отрыв показывает, что смертность превысила рождаемость на одну треть.

демография