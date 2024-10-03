Будущих белорусских педагогов будут учить краситься и делать прически

«Сначала с БГПУ начали, потом нас поддержало Минобразования, и мы начали работать и с педагогическими колледжами в рамках Минской области. Основные дисциплины связаны с основами стиля, макияжа и парикмахерского искусства, речевой имидж и этикет. Это базовые дисциплины и те знания, которыми должны обладать наши современные учителя».