Генпрокуратура: минчанин 12 лет скрывался от суда, но был задержан в России и пойдет под суд

В Беларуси будут судить минчанина, который скрывался 12 лет от правосудия. Подробности рассказали в управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры.
Так, в 2007—2008 годах житель Минска в интернете купил реквизиты банковских карт иностранцев, чтобы незаконно их использовать для своих целей. Благодаря чужим картам фигуранту удалось похитить денежных средств в эквиваленте, превышающем 1000 базовых величин.
Однако от правоохранителей минчанин смог скрыться, и в 2011-м его объявили в розыск. И только спустя 12 лет минчанина задержали на территории России. По просьбе Генпрокуратуры Беларуси в марте 2024-го подозреваемого выдали для осуществления уголовного преследования на родине.
По совершенным преступлениям, связанных с махинациями с банковскими картами, сроки давности не истекли. Задержанному инкриминируют хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.4 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он помещен под стражу.
Тем временем средняя зарплата учителей в Беларуси составляет 2022 рубля.
Также женщины-учителя чаще всего преподают языки и музыку, а мужчины — физкультуру.