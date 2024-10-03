Генпрокуратура: минчанин 12 лет скрывался от суда, но был задержан в России и пойдет под суд

Однако от правоохранителей минчанин смог скрыться, и в 2011-м его объявили в розыск. И только спустя 12 лет минчанина задержали на территории России. По просьбе Генпрокуратуры Беларуси в марте 2024-го подозреваемого выдали для осуществления уголовного преследования на родине.