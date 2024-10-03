В Казахстане по-новому оформляют ДТП

В ведомстве отметили, что инновационная функция позволяет сотрудникам полиции оперативно и точно фиксировать все обстоятельства и детали происшествия на месте с помощью электронных схем.
«Это не только значительно ускоряет процесс оформления ДТП, но и повышает точность, а также прозрачность в ведении административных производств… Этот инструмент был внедрен с помощью мобильного приложения информационной системы “Единый реестр административных производств” в рамках сотрудничества Министерства внутренних дел и Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан».
2 октября 2024 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов обратил внимание на рост дорожно-транспортных происшествий в стране. По его данным, в сравнении с прошлым годом количество ДТП выросло на 90%.