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В Казахстане по-новому оформляют ДТП

В Абайской области успешно стартовала новая функция составления электронных схем при оформлении дорожно-транспортных происшествий. Об этом 3 октября 2024 года рассказали в областном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В ведомстве отметили, что инновационная функция позволяет сотрудникам полиции оперативно и точно фиксировать все обстоятельства и детали происшествия на месте с помощью электронных схем.

«Это не только значительно ускоряет процесс оформления ДТП, но и повышает точность, а также прозрачность в ведении административных производств… Этот инструмент был внедрен с помощью мобильного приложения информационной системы “Единый реестр административных производств” в рамках сотрудничества Министерства внутренних дел и Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан».

Пресс-служба ДП Абайской области

2 октября 2024 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов обратил внимание на рост дорожно-транспортных происшествий в стране. По его данным, в сравнении с прошлым годом количество ДТП выросло на 90%.