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В октябре в Ялте зацвела весенняя керрия

В Ялте зацвела весенняя керрия японская в октябре 2024 года.

Источник: Вера Зыкова\vk.com

В начале октября 2024 года в Ялте зацвела весенняя керрия японская. Об этом сообщает КИА со ссылкой на заведующую лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Веру Зыкову.

«Цветок относится к семейству розоцветных и часто ее называют “Пасхальной” или “японской” розой», — рассказала руководитель учреждения.

По словам специалиста, это растение цветет в ялтинских парках в апреле. Однако из-за нестандартной погоды керрия расцвела раньше. Обычно это происходит раз в год. Второе цветение, случившееся в октябре, связано с погодой.

флора и фауна