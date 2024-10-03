В октябре в Ялте зацвела весенняя керрия

В начале октября 2024 года в Ялте зацвела весенняя керрия японская. Об этом сообщает КИА со ссылкой на заведующую лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Веру Зыкову.
«Цветок относится к семейству розоцветных и часто ее называют “Пасхальной” или “японской” розой», — рассказала руководитель учреждения.
По словам специалиста, это растение цветет в ялтинских парках в апреле. Однако из-за нестандартной погоды керрия расцвела раньше. Обычно это происходит раз в год. Второе цветение, случившееся в октябре, связано с погодой.