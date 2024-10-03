Отопительный сезон стартует в Казани 7 октября

В связи с понижением температуры воздуха 7 октября в Казани стартует отопительный сезон — к теплу начнут подключать многоквартирные дома, объекты социальной сферы и культуры.
Напомним, в столице РТ насчитывается 5987 многоквартирных домов (из них 5545 имеют центральное отопление), 879 социальных объектов, включая 638 учреждений образования и 116 медицинских организаций.
Прогноз по среднесуточной температуре наружного воздуха на протяжении пяти дней со 2 октября по 6 октября составляет +11,1 градусов. Тепло решено дать в связи с многочисленными обращениями (в первую очередь от учреждений социальной сферы). Ночи в городе холодные, поэтому к утру здания остывают, пояснили в комитете жилищно-коммунального хозяйства Казани.
Так, на вчерашний день подано 180 заявок от руководителей учреждений на пуск тепла. Из них уже есть отопление в 99 детских садах, 26 больницах, 14 школах — всего 143 учреждения (из них 74 объекта подключили вчера). На исполнении остается 37 заявок из 180.
Регулировка режимов централизованного теплоснабжения будет завершена в двухнедельный срок после пуска тепла.
Если после начала отопительного сезона в квартире или доме нет тепла, произошла протечка радиатора или возникли другие проблемы с отоплением, необходимо обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или в систему «Открытая Казань» по телефону: +7 (843)236−41−23. По отсутствию отопления в квартире можно позвонить на горячую линию комитета жилищно-коммунального хозяйства Казани: +7 (843)223−19−21, +7 (843)223−19−23.
Напомним, предыдущий отопительный сезон продлился 198 дней — с 5 октября 2023 года по 20 апреля 2024-го. Во многие учреждения социальной сферы тепло также было подано по заявкам досрочно.