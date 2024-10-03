Отопительный сезон стартует в Казани 7 октября

Если после начала отопительного сезона в квартире или доме нет тепла, произошла протечка радиатора или возникли другие проблемы с отоплением, необходимо обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или в систему «Открытая Казань» по телефону: +7 (843)236−41−23. По отсутствию отопления в квартире можно позвонить на горячую линию комитета жилищно-коммунального хозяйства Казани: +7 (843)223−19−21, +7 (843)223−19−23.