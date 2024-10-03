Омича, который заразил девушку ВИЧ, отправили в тюрьму

Советский районный суд Омска вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя по статье «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни».
Ранее сообщалось, что мужчина, являясь заражённым этим вирусом, в письменной форме был уведомлен и ознакомлен врачом-инфекционистом о гигиенических правилах и необходимости их соблюдений для того, чтобы другим лицам эта инфекция не передавалась. Омич также знал об уголовной ответственности за заражение ВИЧ другого человека.
Позже выяснилось, что мужчина встречался с девушкой — медицинским работником. На её вопросы относительно здоровья уверял, что не имеет подобных заболеваний. Однако после прохождения очередной медкомиссии омичка узнала, что анализ её крови показал наличие вируса.
Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде двух лет колонии строгого режима. Также суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 980 тысяч рублей.