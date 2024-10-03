Омича, который заразил девушку ВИЧ, отправили в тюрьму

Ранее сообщалось, что мужчина, являясь заражённым этим вирусом, в письменной форме был уведомлен и ознакомлен врачом-инфекционистом о гигиенических правилах и необходимости их соблюдений для того, чтобы другим лицам эта инфекция не передавалась. Омич также знал об уголовной ответственности за заражение ВИЧ другого человека.