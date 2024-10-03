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В Омске окрылись мультибрендовые центры белорусской сельхозтехники

Этот статус получили два омских предприятия: АО «База Агрокомплект» и ООО «Холдинг “Велком”.

Источник: Комсомольская правда

В Омске открылись два мультибрендовых центра белорусской сельскохозяйственной техники. Их открытие стало частью деловой программы визита делегации Республики Беларусь в Омскую область.

Центры созданы на базе двух омских предприятий: АО «База Агрокомплект» и ООО «Холдинг “Велком”. Обе компании на протяжении многих лет представляют на омском рынке продукцию ведущих белорусских производителей.

С получением предприятиями нового статуса омские аграрии получат доступ к широкой линейке техники и оборудования белорусского производства.

Сейчас здесь представлена продукция ОАО «Гомсельмаш», ОАО «ГЗЛиН», ОАО «УКХ БобруйскАгроМаш», ОАО «Минский тракторный завод», ЗАО «Агропромсельмаш», ООО «Запагромаш» и ООО «Белама плюс».

Один из центров — на базе ООО «Холдинг “Велком” — уже может похватстаться первым покупателем. Он приобрел пока первый в Омской области гусеничный трактор МТЗ нового поколения.