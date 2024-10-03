Ко дню начала космической эры: в Симферополе появилась новая бронзовая пчелка

Еще одна маленькая бронзовая трудяжка пополнила список знаменитых Симферопольских пчелок, считающимися символами крымской столицы. Пчелу-космонавта установили на территории космического лицея имени Григория Берегового. При этом открытие приурочили ко Дню запуска первого искусственного спутника Земли, который отправили на орбиту с космодрома «Байконур» 4 октября 1957 года.
«Бронзовая пчелка-космонавт стала новым символом трудолюбия и упорства в достижении всех космических высот, как для учеников, так и для всего педагогического состава нашего лицея», — отмечается на официальной странице учебного заведения.
По словам координатора проекта «Симферопольские пчелы» Татьяны Казначеевой, бронзовый Космонавт стал 57-й по счету пчелой проекта. Правда, в отличие от остальных, свободного доступа к этой фигурке не будет, так как она находится на территории образовательного учреждения.
«Такой подарок школе, насколько я знаю, решили сделать родители», — рассказала координатор проекта КП-Крым.
Тем временем, на привычное место вернулась поврежденная вандалами пчела-казначей. Незадолго до празднования Дня города ей оторвали руку вместе с маленьким бронзовым ноутбуком. Но теперь она снова украшает территорию возле управления Федерального казначейства по Республике Крым.
«Также восстановили Туриста и Шахматиста. Во время реконструкции Екатерининской площади несколько фигурок сняли, но теперь все вернули на место. Установили и Дворника, и Матрешку, которая тоже была украдена. Практически все уже по второму кругу восстановили. Учителя так вообще три раза воровали», — напомнила Татьяна Казначеева.
Напомним, весной 2022 года сразу семь пчелок сбила кувалдой и сдала в металлолом молодая женщина. За бронзовые фигурки она получила на руки четыре тысячи рублей, в то время как себестоимость изготовления одной на тот момент была 65 тысяч.
Между тем фигурки пчелок стали настолько популярными и востребованными, что одна из них «улетела» в Евпаторию. Не так давно там установили пчелу-футболиста, она теперь живет возле Академии футбола Крыма.