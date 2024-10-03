Ко дню начала космической эры: в Симферополе появилась новая бронзовая пчелка

«Также восстановили Туриста и Шахматиста. Во время реконструкции Екатерининской площади несколько фигурок сняли, но теперь все вернули на место. Установили и Дворника, и Матрешку, которая тоже была украдена. Практически все уже по второму кругу восстановили. Учителя так вообще три раза воровали», — напомнила Татьяна Казначеева.