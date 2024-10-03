Жители Краснодарского края столкнулись со сбоями в работе «Телеграм».

Сбои в работе мессенджера 9 октября наблюдаются по всей России. Жалобы на работу сервиса на сайтах Downradar и Downdetector начали появляться, начиная с 14 часов. У пользователей не доставляются сообщения и не загружаются медиафайлы.
Причина сбоя в настоящее время неизвестна.
Напомним, на Кубани появилась схема мошенничества, связанная с замедлением YouTube. Аферисты предлагают установить приложения или VPN-сервисы, которые якобы могут исправить проблемы в работе видеохостинга. Эти сервисы могут скомпрометировать персональные данные и дать мошенникам доступ к аккаунтам, личным кабинетам и приложениям на смартфоне.
Мы писали, в сентябре жители Краснодарского края пожаловались на сбой в работе Telegram. Пользователи не могли запустить приложение, отправить сообщения и загрузить медиафайлы.