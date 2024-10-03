Жители Краснодарского края столкнулись со сбоями в работе «Телеграм».

Напомним, на Кубани появилась схема мошенничества, связанная с замедлением YouTube. Аферисты предлагают установить приложения или VPN-сервисы, которые якобы могут исправить проблемы в работе видеохостинга. Эти сервисы могут скомпрометировать персональные данные и дать мошенникам доступ к аккаунтам, личным кабинетам и приложениям на смартфоне.