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Жители Краснодарского края столкнулись со сбоями в работе «Телеграм»

Жители Краснодарского края столкнулись со сбоями в работе «Телеграм».

Источник: Ave Calvar/CC0

Сбои в работе мессенджера 9 октября наблюдаются по всей России. Жалобы на работу сервиса на сайтах Downradar и Downdetector начали появляться, начиная с 14 часов. У пользователей не доставляются сообщения и не загружаются медиафайлы.

Причина сбоя в настоящее время неизвестна.

Напомним, на Кубани появилась схема мошенничества, связанная с замедлением YouTube. Аферисты предлагают установить приложения или VPN-сервисы, которые якобы могут исправить проблемы в работе видеохостинга. Эти сервисы могут скомпрометировать персональные данные и дать мошенникам доступ к аккаунтам, личным кабинетам и приложениям на смартфоне.

Мы писали, в сентябре жители Краснодарского края пожаловались на сбой в работе Telegram. Пользователи не могли запустить приложение, отправить сообщения и загрузить медиафайлы.

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