Белорусские учителя научатся делать макияж и прически во время учебы в вузе

Так, по словам замглавы Минобразования Екатерины Петруцкой, в Беларуси уделяется большое внимание формированию имиджа педагогов еще в процессе подготовки кадров. При этом чиновница обратила внимание на то, что составляющими имиджа являются не только деловой костюм, но — жизненный опыт, нравственные ценности, коммуникабельность, эмпатия, чувствительность, рефлексия, сопереживание, красноречие и наличие у педагогов других положительных качеств.