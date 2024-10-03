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Представитель Дурова отрицает, что он и Болгар были парой, пишут СМИ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Представитель основателя Telegram Павла Дурова отрицает, что он и мать его детей Ирина Болгар были парой, пишет газета New York Times.

Источник: AP 2023

«Представитель Дурова заявил, что Болгар и Дуров “никогда не были парой”», — говорится в сообщении издания.

Представитель основателя Telegram также указал на то, что она тратила на предметы роскоши деньги, которые Дуров предоставлял на содержание детей.

Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.