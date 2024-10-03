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Charli XCX появится в комедийном сериале «Гиперкомпенсация»

Британская электропоп-звезда Charli XCX сыграет эпизодическую роль в комедийном многосерийном проекте «Гиперкомпенсация». Подробности о ее персонаже не раскрываются.

Источник: Звук

Британская электропоп-звезда Charli XCX сыграет эпизодическую роль в комедийном многосерийном проекте «Гиперкомпенсация». Подробности о ее персонаже не раскрываются.

Сериал расскажет о Бенни, бывшем футболисте и короле школьного бала. Он сближается с девочкой-аутсайдером Кармен, и вместе они пускаются во все тяжкие. Таким образом шоу исследует, до чего человек может дойти в попытках понять себя, передает Deadline.

Главную роль исполнит Бенито Скиннер, он же режиссер проекта. Сопродюсером выступит комедийный актер Джона Хилл. Charli XCX также напишет к «Гиперкомпенсации» саундтрек.

Производством сериала занимаются студии А24 и Amazon MGM Studios. Премьера состоится на платформе Prime Video.

Ранее певица присоединилась к касту картины Грега Араки I Want Your Sex.