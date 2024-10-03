Charli XCX появится в комедийном сериале «Гиперкомпенсация»

Сериал расскажет о Бенни, бывшем футболисте и короле школьного бала. Он сближается с девочкой-аутсайдером Кармен, и вместе они пускаются во все тяжкие. Таким образом шоу исследует, до чего человек может дойти в попытках понять себя, передает Deadline.