Charli XCX появится в комедийном сериале «Гиперкомпенсация»

Британская электропоп-звезда Charli XCX сыграет эпизодическую роль в комедийном многосерийном проекте «Гиперкомпенсация». Подробности о ее персонаже не раскрываются.
Сериал расскажет о Бенни, бывшем футболисте и короле школьного бала. Он сближается с девочкой-аутсайдером Кармен, и вместе они пускаются во все тяжкие. Таким образом шоу исследует, до чего человек может дойти в попытках понять себя, передает Deadline.
Главную роль исполнит Бенито Скиннер, он же режиссер проекта. Сопродюсером выступит комедийный актер Джона Хилл. Charli XCX также напишет к «Гиперкомпенсации» саундтрек.
Производством сериала занимаются студии А24 и Amazon MGM Studios. Премьера состоится на платформе Prime Video.
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