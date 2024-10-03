Новые автобусы вышли на воронежский маршрут № 90

В Воронеже на маршрут № 90 «Грузинская — Антонова-Овсеенко» в четверг, 3 октября, вышли новые автобусы большого класса, сообщили в пресс-службе городского управления транспорта.
Транспорт поставили в рамках участия региона в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». Автобусы компании Volgabus привезли для перевозчика ООО ТК «Автолайн+», обслуживающего 16 воронежских маршрутов. Всего в столицу Черноземья доставили 13 новых автобусов. Так, в городе будет обновлена треть транспорта, работающего на маршруте № 90.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщал об изменении схемы движения маршрутки № 25 в Воронеже.