Новые автобусы вышли на воронежский маршрут № 90

Транспорт поставили в рамках участия региона в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». Автобусы компании Volgabus привезли для перевозчика ООО ТК «Автолайн+», обслуживающего 16 воронежских маршрутов. Всего в столицу Черноземья доставили 13 новых автобусов. Так, в городе будет обновлена треть транспорта, работающего на маршруте № 90.