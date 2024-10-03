Башкирия заняла второе место в России по числу отремонтированных школ

Башкирия стала одним из лидеров по числу отремонтированных школ в России. Республика по этому показателю расположилась на втором месте, сообщает глава региона Радий Хабиров. Также, по его словам, Башкирия заняла третье место по сумме привлеченных на ремонт средств.
За два года существования программы модернизации школьных систем образования было отремонтировано 140 зданий. Хабиров напомнил, что в 2025 году в порядок будет приведено еще 25 школ.
Добавим, что всего в текущем году на ремонт школ республики выделено 1,48 млрд рублей.
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