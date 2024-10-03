Башкирия заняла второе место в России по числу отремонтированных школ

Башкирия стала одним из лидеров по числу отремонтированных школ в России. Республика по этому показателю расположилась на втором месте, сообщает глава региона Радий Хабиров. Также, по его словам, Башкирия заняла третье место по сумме привлеченных на ремонт средств.