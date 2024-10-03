В Ростове-на-Дону мигрантам выдали 12 запретов на въезд в Россию

Информацию о проверках дополнили в пресс-службе военного следственного управления СК России по ЮФО. В ведомстве добавили, что по итогам рейдов на вещевом рынке и в Левенцовке Ростова, а также на сельхозярмарке в хуторе Ленина Аксайского района проверили 312 человек.