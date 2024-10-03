В Ростове-на-Дону мигрантам выдали 12 запретов на въезд в Россию

Во время рейда на стройке в Советском районе районе Ростова-на-Дону проверили 97 человек, в итоге были выявлены нарушения. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Как уточнили в полиции, 32 человека из 97 опрошенных были приезжими иностранцами.
20 человек поймали на 29 административных нарушениях. Были составлены протоколы за нарушение режима пребывания в стране и миграционных правил, несоблюдение сроков обращения за выдачей патента, а также за незаконную трудовую деятельность.
17 человек уличили в нелегальном привлечении работников без гражданства.
Двух иностранцев заподозрили в подделке документов, что является уголовным преступлением (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
— Три человека нарушили закон, связанный с защитой государственной границы (18 глава КоАП РФ). Принято 12 решений о запрете въезда в Российскую Федерацию, — рассказали в донском главке МВД.
Отметим, рейд проводился при участии силовиков и представителей военного комиссариата. В ходе проверки на строительном объекте работникам, ранее получившим российское гражданство, вручили 18 повесток в военкомат.
Информацию о проверках дополнили в пресс-службе военного следственного управления СК России по ЮФО. В ведомстве добавили, что по итогам рейдов на вещевом рынке и в Левенцовке Ростова, а также на сельхозярмарке в хуторе Ленина Аксайского района проверили 312 человек.
— В результате был выявлен 61 натурализованный гражданин, получивший гражданство России, но не вставший на воинский учет. Этих мужчин направили в военкоматы для постановки на учет установленным порядком, — сообщили в Военном следственном управлении СК РФ по Южному военному округу.