Омичей призвали вернуть мелочь в оборот

С 7 по 20 октября в Омске уже во второй раз пройдет акция «Монетная неделя». Как сообщили в пресс-службе отделения банка России по Омской области, в это время омичи смогут без комиссии сдать завалявшиеся в кубышках монеты и обменять их на более крупные купюры.
«Сдать можно любые монеты Банка России, находящиеся в обращении в настоящее время и выпущенные начиная с 1997 года», — уточнили в организации.
Обменять монеты можно будет как в банках, в этом случае деньги возможно сразу зачислить на счет, так и в некоторых магазинах. При обмене мелочи в банках необходимо иметь при себе паспорт.
Напомним, прошлая «Монетная неделя» прошла в Омске летом, тогда омичи обменяли более 470 тысяч монет.