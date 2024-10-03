Омичей призвали вернуть мелочь в оборот

С 7 по 20 октября в Омске уже во второй раз пройдет акция «Монетная неделя». Как сообщили в пресс-службе отделения банка России по Омской области, в это время омичи смогут без комиссии сдать завалявшиеся в кубышках монеты и обменять их на более крупные купюры.