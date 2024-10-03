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Омичей призвали вернуть мелочь в оборот

В Омске пройдет акция «Монетная неделя».

Источник: Комсомольская правда

С 7 по 20 октября в Омске уже во второй раз пройдет акция «Монетная неделя». Как сообщили в пресс-службе отделения банка России по Омской области, в это время омичи смогут без комиссии сдать завалявшиеся в кубышках монеты и обменять их на более крупные купюры.

«Сдать можно любые монеты Банка России, находящиеся в обращении в настоящее время и выпущенные начиная с 1997 года», — уточнили в организации.

Обменять монеты можно будет как в банках, в этом случае деньги возможно сразу зачислить на счет, так и в некоторых магазинах. При обмене мелочи в банках необходимо иметь при себе паспорт.

Напомним, прошлая «Монетная неделя» прошла в Омске летом, тогда омичи обменяли более 470 тысяч монет.

экономика