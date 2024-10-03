В выходные в Перми изменится движение трамваев и автобуса

На улице Стахановской в эти дни перекроют проезд в районе трамвайного кольца. Ограничение потребуется для переустройства трамвайных путей. В связи с этим автобусный маршрут № 72 будет курсировать в объезд по улице Советской Армии с исключением остановок «Улица Чайковского», «Улица Стахановская», «Улица Снайперов» и «Улица Баумана».