В выходные в Перми изменится движение трамваев и автобуса

В Перми на два дня изменится движение трамваев и автобуса. Это связано заменой контактной сети на улице Борчанинова. Работы планируется проводить с 00.00 5 октября до 05.00 7 октября, сообщает городской департамент транспорта.
Во время ремонтных работ трамвай маршрута № 5 будет следовать в объезд по улицам Революции, Максима Горького и Ленина. Трамвай маршрута № 11 временно обслуживаться не будет.
На улице Стахановской в эти дни перекроют проезд в районе трамвайного кольца. Ограничение потребуется для переустройства трамвайных путей. В связи с этим автобусный маршрут № 72 будет курсировать в объезд по улице Советской Армии с исключением остановок «Улица Чайковского», «Улица Стахановская», «Улица Снайперов» и «Улица Баумана».
Пассажирам рекомендуется быть более внимательными. Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение общественного транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.