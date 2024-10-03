Омских школьников отправили в китайский город Урумчи

Омские школьники из гимназии № 159 посетили город Урумчи в Китае. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
Визит состоялся в рамках меморандума, который подписала омская гимназия со школой иностранных языков № 12 города Урумчи. Во время путешествия юные омичи жили в китайских семьях. Это позволило им ближе познакомиться с традициями и бытом жителей Китая.
«Благодарим наших китайских партнёров за радушный прием и насыщенную программу, будем ждать делегацию юных жителей Урумчи с ответным визитом», — подчеркнул Сергей Шелест.
Школьники посещали уроки китайского языка, каллиграфии и различные мастер-классы. Гимназисты также приняли участие в церемонии открытия праздника спорта и искусства. Вместе с китайскими школьниками они исполнили песню на русском языке.