Мощные двухдневные магнитные бури начинаются на Земле — что ждать белорусам

На Земле ожидаются мощные двухдневные магнитные бури, пишет РИА Новости.
О магнитных бурях в центре погоды «Фобос» предупредили белорусов и других жителей Земли. Так, первая магнитная буря на Земле начнется уже в четверг, 3 октября, вечером после 21.00 по минскому времени. Усиление магнитной бури прогнозируется на утро пятницы, 4 октября. Потом сила магнитной бури вырастет до класса G3. Она закончится не ранее вечера субботы, 5 октября.
— В это время вероятны полярные сияния, — прокомментировал ведущий специалист центра Михаил Леус.
Эксперт напомнил, что мощные магнитные бури возникнут вследствие нового периода активности на Солнце. Белорусов и других жителей Земли ждут сильные и продолжительные магнитные бури.
Ожидается, что и в воскресенье, 6 октября, геомагнитное поле будет сохранять слабые возмущения, но они уже не будут достигать уровня магнитных бурь. В спокойное состояние магнитосфера Земли вернется лишь в начале следующей недели.
Еще мы писали, что ураган Кирк в Западной Европе принесет тепло до +22 в Беларусь в ближайшее время: «Будут поступать очень теплые воздушные массы».
И также ученые сказали про мощнейшую за семь лет вспышку на Солнце — что ждать белорусам.
А пассажир МАЗа с незаконным металлоломом пытался дать взятку сотруднику ГАИ.