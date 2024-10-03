Мощные двухдневные магнитные бури начинаются на Земле — что ждать белорусам

О магнитных бурях в центре погоды «Фобос» предупредили белорусов и других жителей Земли. Так, первая магнитная буря на Земле начнется уже в четверг, 3 октября, вечером после 21.00 по минскому времени. Усиление магнитной бури прогнозируется на утро пятницы, 4 октября. Потом сила магнитной бури вырастет до класса G3. Она закончится не ранее вечера субботы, 5 октября.