Певица Любовь Успенская сообщила о пропаже своей дочери Татьяны

Пропала дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина — предположительно, это случилось около недели назад. По словам адвоката артистки Елены Сениной, девушка могла быть завербована иностранными спецслужбами. В свою очередь общественник Виталий Бородин заявил, что подруга Плаксиной готовила покушение на Успенскую. «Газета.Ru» — о том, что известно об этой ситуации на данный момент.
Что известно о пропаже дочери Успенской.
Новость о пропаже дочери певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной появилась в сети вечером 2 октября. Пресс-служба артистки, ссылаясь на саму Успенскую, подтвердила «Газете.Ru» исчезновение 34-летней наследницы. По словам певицы, о местоположении Татьяны ничего не известно, поскольку ее телефоны остались дома.
«Мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР и ЛНР. Я не знаю, это может быть один из вариантов. Или ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли. Я была на гастролях и не знаю, что произошло, хотя у меня в доме люди работают, и они не могут ничего сказать! Они ничего не видели. Я сейчас в таком недоумении, в панике, я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы», — говорится в сообщении Успенской.
Она также опубликовала в соцсетях пост с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении Татьяны. Репостами ее поддержали Николай Басков, Валерия, Зара и другие знаменитости.
Сразу после случившегося Успенская обратилась к руководителю ФПБК ???(«Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией»)??? Виталию Бородину. Об этом он заявил в коротком видеоролике-обращении ко всем руководителям силовых структур, заявив, что Татьяна уже несколько дней не выходит на связь. Затем Бородин отправился домой к Успенской, пообщался с прислугой и опубликовал в своем Telegram-канале новое видеообращение. Он предположил, что некая подруга Татьяны по имени Таисия хотела организовать убийство ее матери.
«Она, возможно, причастна к ее исчезновению. Как мне сейчас сказали, эта барышня хотела организовать покушение на убийство Любови Успенской. Этому всему есть подтверждение, есть переписки, фото и видео. Заявление в правоохранительные органы никто пока писать не будет. Нужно установить, что вообще происходит», — рассказал Бородин.
В распоряжении «Газеты.Ru» также оказалось обращение адвоката певицы Елены Сениной.
Она заявила, что Татьяну завербовали иностранные спецслужбы, поскольку ее мать, уроженка Киева, активно поддерживает правительство РФ, получила российское гражданство и выступала на новых территориях.
«Танюша сейчас находится, по нашей информации, не на территории РФ. Мы предполагаем, что в связи с тем, что Люба явно встала на сторону власти, на сторону нашего президента и поддерживает наших бойцов на новых территориях, выезжает с концертами, записывает патриотичные песни, получила российское гражданство в знак того, что она поддерживает политику РФ. В связи с зависимостью Тани она была завербована спецслужбами иностранного, понятно какого, государства», — заявила Сенина.
При этом, по информации анонимного источника kp.ru, дочь певицы сейчас находится в Израиле — и с ней якобы все хорошо. Представители певицы данную информацию не комментировали.
Известно, что незадолго до пропажи Плаксина получила серьезное повреждение — ее госпитализировали с травмой головы. В эфире шоу «Ты не поверишь!» Успенская сообщила, что ее дочь поскользнулась и упала в душе, вследствие чего разбила голову. Медикам пришлось наложить швы на голове Татьяны.
Отношения Успенской и Плаксиной.
Певица Любовь Успенская была замужем четыре раза. В браке с бизнесменом Александром Плаксиным у нее родилась дочь Татьяна. Успенская проводит совместные туры и концерты с дочерью, также они регулярно посещают различные телешоу и дают интервью. Артистка помогает наследнице с развитием карьеры и признавалась, что не переживает за творческое будущее Плаксиной. Она уверена, что к дочери не будут относиться предвзято из-за ее славы.
«У меня чувство достоинства настолько высоко, что я никогда не буду навязывать публике “бездарную дочку”, заставлять насильно ее слушать. Я должна гордиться, когда она выходит петь, чтобы я затаила дыхание и у меня мурашки по телу шли», — говорила певица сайту teleprogramma.pro.
Осенью 2022-го Плаксина презентовала дебютный сингл «Чудо» под псевдонимом Pacha Tati. По словам Успенской, дочь сопровождает ее на гастролях, так как учится быть звездой. Певица также отмечала, что прежде всего она намерена помочь наследнице выпустить в 2025 году альбом, посетовав при этом на нехватку времени.
«Она должна практиковаться, быть звездой. Это не один, и не два, и не три месяца подготовки. Это серьезный подход и работа серьезная, у артиста уверенность должна быть — а это все сразу не дается. У Тани все это есть, но это все нужно собрать вместе», — отметила Успенская в комментарии сайту kp.ru.
Кроме того, 70-летняя певица активно высказывается о личной жизни дочери. В комментарии сайту mk.ru она заявила, что советует Татьяне не выходить замуж. По мнению Успенской, «лучше родить ребенка от донора», а потом «влюбляться, сколько хочешь».
«Мужчины же — они еще сутенеры и альфонсы. Потом используют общих детей для своей выгоды. Шантаж и прочее, прочее», — сказала Успенская.
Певица сообщила, что у многих ее подруг мужья пытались отнять детей. Артистка добавила, что ее последний супруг использовал дочь для шантажа, грозя не отпустить ее в Россию.
Позднее в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» Успенская заявила, что мечтает стать бабушкой.
Скандалы, связанные с дочерью Успенской.
Отношения Любови Успенской с Татьяной не всегда были доверительными — долгое время девушка жила в ссоре с матерью и обвиняла ее в домашнем насилии. По словам Плаксиной, мать не выпускала ее из дома и даже пыталась задушить. В свою очередь Успенская объясняла причину громких заявлений дочери наркозависимостью. Позднее и сама Татьяна призналась, что несколько раз лечилась в рехабе. Она заявила, что на наркотики ее подсадила близкая подруга Таисия — вероятно, та самая, что якобы готовила покушение на Успенскую.
«Это был ад наяву. Первый раз мне наркотики подсыпали, потом у меня крыша съехала, меня полностью уносило. А Таисия написала мне в соцсетях — предложила сделать концерт в крутом клубе. Я туда приехала, а мне что-то подсыпали. Чем больше я употребляла, тем больше меня уводили с пути. Таисия начала меня выискивать, давала все время наркотики… Частично я отдавала ей деньги», — рассказала Плаксина в эфире программы «Мужское/Женское» на Первом канале.
Вскоре она помирилась с матерью, и им удалось выстроить близкие отношения. А в 2018 году Успенская сообщила, что ее дочь в результате падения с велосипеда лишилась пяти зубов, а также получила травмы челюсти и ребер. Девушка прошла дорогостоящее лечение в Швейцарии — и в промежутке между процедурами, когда ей удалили часть десны, посетила шоу «Звезды сошлись», в котором рассказала о произошедшем.