Певица Любовь Успенская сообщила о пропаже своей дочери Татьяны

«Мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР и ЛНР. Я не знаю, это может быть один из вариантов. Или ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли. Я была на гастролях и не знаю, что произошло, хотя у меня в доме люди работают, и они не могут ничего сказать! Они ничего не видели. Я сейчас в таком недоумении, в панике, я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы», — говорится в сообщении Успенской.