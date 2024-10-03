Режим ЧС рекомендуют ввести для расселения дома на Пискунова 40 в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел заседание комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Как сообщил глава региона в своем тг-канале, из всей повестки были выделены четыре основных момента: предоставление электроснабжения жителям региона, отопительные период, летний паводок и расселение дома на Пискунова 40 в областном центре.