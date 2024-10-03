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В Ростове-на-Дону начался резкий рост ОРВИ

В Ростове начали активно распространяться респираторные инфекции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области резко увеличилась заболеваемость респираторными инфекциями. Об этом информирует «Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева».

Специалисты опубликовали данные за 39 неделю, то есть за период с 23 до 29 сентября 2024 года.

— Эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению были превышены на 20% и более в 24 городах страны из 61-го, приславшего данные. В том числе, в Ростове-на-Дону, — говорится в еженедельном бюллетене.

Чаще всего медики регистрировали ОРВИ негриппозной этиологии, например, парагрипп и риновирусную инфекцию.

На сайте донского управления Роспотребнадзора отметили, что грипп сейчас «легко мутирует и формирует штаммы, которые вызывают сезонные вспышки инфекции». В связи с этим всех призывают вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что в Ростовскую область завезли около 1,2 млн доз вакцин от гриппа.

здоровье