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Депутат предложил судить родителей детей-квадроберов

Подражание животным у современных детей и подростков из известной субкультуры приняло крайние формы, заявил RT депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Колунов.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Ребенок-квадробер.
Источник: Shutterstock

По мнению политика, необходимо ввести административную и уголовную ответственность для родителей, чьи дети принадлежат к субкультуре квадроберов. Кроме того, Колунов предлагает лишать отцов и матерей таких подростков родительских прав. Однако данная мера потребует соответствующих корректировок и Уголовного кодекса, и Кодекса об административных правонарушениях, а также ряда других федеральных законов.

Депутат отметил, что дети всегда любили наряжаться в костюмы зверей или сказочных героев. Но сейчас это стремление выражается в распространении деструктивной субкультуры.

Квадроберы не просто одеваются в костюмы животных, но ходят по улицам на четвереньках и совершают антиобщественные действия — кусают прохожих за ноги, лают, пугают маленьких детей. Депутат сравнил моду на эту субкультуру с пропагандой нетрадиционных ценностей и написал в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой письмо с просьбой как можно скорее решить вопрос с запретом квадроберов.