В Башкирии вандалы сломали лифт жилого дома

Жильцы многоквартирного дома по улице Худайбердина, 74, пожаловались на сломанный вандалами лифт. Неизвестные деформировали двери и порог кабины, передает ЦУР Башкирии. Из-за действий вандалов двери лифта просто перестали закрываться.
В короткие сроки специалисты помогли решить проблему жильцов. Уже первого октября все неисправности были устранены.
— Сотрудники госжилстройнадзора провели выездную проверку и подтвердили, что неисправности устранили, — рассказали в ЦУРе.
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