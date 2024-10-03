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В Башкирии вандалы сломали лифт жилого дома

Жильцы остались без лифта из-за хулиганов.

Источник: Комсомольская правда

Жильцы многоквартирного дома по улице Худайбердина, 74, пожаловались на сломанный вандалами лифт. Неизвестные деформировали двери и порог кабины, передает ЦУР Башкирии. Из-за действий вандалов двери лифта просто перестали закрываться.

В короткие сроки специалисты помогли решить проблему жильцов. Уже первого октября все неисправности были устранены.

— Сотрудники госжилстройнадзора провели выездную проверку и подтвердили, что неисправности устранили, — рассказали в ЦУРе.

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