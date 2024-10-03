На Дону более 1200 человек заболели COVID-19

За этот период 30 человек были госпитализированы в медучреждения, 1022 пациента выздоровели. Смертельных случаев не зарегистрировано.
«Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 субъекте РФ, в том числе в 23 регионах увеличение выше, чем в среднем по России», — сказано в сообщении.
С 16 по 22 сентября в Ростовской области было зафиксировано 1075 случаев заболевания COVID-19, госпитализация потребовалась 18 пациентам, 882 человека выздоровели.
Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что вводить масочный режим в Ростовской области пока нет необходимости.