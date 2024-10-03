Трентон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону более 1200 человек заболели COVID-19

Ростовская область, 3 октября 2024. DON24.RU. В Ростовской области с 23 по 29 сентября зафиксировано 1222 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные приводит портал Объясняем.рф.

Источник: РИА "Новости"

За этот период 30 человек были госпитализированы в медучреждения, 1022 пациента выздоровели. Смертельных случаев не зарегистрировано.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 субъекте РФ, в том числе в 23 регионах увеличение выше, чем в среднем по России», — сказано в сообщении.

С 16 по 22 сентября в Ростовской области было зафиксировано 1075 случаев заболевания COVID-19, госпитализация потребовалась 18 пациентам, 882 человека выздоровели.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что вводить масочный режим в Ростовской области пока нет необходимости.

коронавирус