Арестованный глава Безенчукского района Владимир Аникин отправлен в отставку

В Самарской области Людмила Четвергова назначена исполняющей обязанности главы Безенчукского района. Депутаты 30 сентября приняли решение о прекращении полномочий предыдущего руководителя муниципалитета Владимира Аникина, который был арестован по подозрению в коррупции.
Напомним, Владимира Аникина задержали 21 сентября. По версии следствия, он потребовал от строительной компании выполнить водонепроницаемое покрытие вокруг своего дома, используя средства этой компании. Стоимость работ составила около 180 тысяч рублей. Также выяснилось, что в 2021 году чиновник получил в качестве взятки ноутбук стоимостью 90 тысяч рублей от другой компании.
Теперь Владимиру Аникину предъявлены обвинения в получении взятки через посредника. Он заключен под стражу на 1 месяц 29 дней. Ему грозит штраф до 4 миллионов рублей или лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Кроме того, чиновника могут лишить права занимать определенные должности на срок до 10 лет.