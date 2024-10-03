Арестованный глава Безенчукского района Владимир Аникин отправлен в отставку

Теперь Владимиру Аникину предъявлены обвинения в получении взятки через посредника. Он заключен под стражу на 1 месяц 29 дней. Ему грозит штраф до 4 миллионов рублей или лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Кроме того, чиновника могут лишить права занимать определенные должности на срок до 10 лет.