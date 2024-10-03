Воронежцев предупредили о двух мощных магнитных бурях

Причиной бурь стал крупный взрыв на Солнце, случившийся ночью 2 октября, прямо по центру дневного светила. В связи с этим произошел выброс облаков плазмы. Они могут достигнуть Земли вечером 3 октября и вызовут геомагнитный шторм. Это второй по мощности взрыв на Солнце за последние семь лет. Более сильную вспышку зафиксировали в мае.