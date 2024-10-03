Воронежцев предупредили о двух мощных магнитных бурях

Жителей Воронежа предупредили о двух магнитных бурях. О них рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Причиной бурь стал крупный взрыв на Солнце, случившийся ночью 2 октября, прямо по центру дневного светила. В связи с этим произошел выброс облаков плазмы. Они могут достигнуть Земли вечером 3 октября и вызовут геомагнитный шторм. Это второй по мощности взрыв на Солнце за последние семь лет. Более сильную вспышку зафиксировали в мае.
Предположительно, первая магнитная буря продлится с 21.00 четверга, 3 октября, до 15.00 пятницы, 4 октября. Но будет и вторая. Ее ожидают с 18.00 4 октября до 21.00 5 октября.
Следующие магнитные бури ожидают в Воронежской области 11, 12 и 22 октября. По предварительным данным, они будут гораздо слабее.
У метеочувствительных людей магнитные бури могут спровоцировать мигрень, бессонницу и тахикардию.