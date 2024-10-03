В проведении ремонта поликлиники на севере Омской области нашли нарушения

Тарский межрайонный прокурор Владислав Васильев проверил, как идет ремонт в поликлинике Тарской ЦРБ на севере Омской области.
Подрядчиком выступает ООО «ОмСибСтрой». Объект ремонтируется по нацпроекту «Здравоохранение» и должен быть завершен до 30 ноября.
Однако в тех работах, которые на данный момент уже выполнены, нашли множество нарушений.
Как сообщает областная прокуратура, выявлены нарушения технологии устройства отмостки здания и фундамента. В ход пошли бордюры со сколами, а в кабинетах уже вспучилась и отслаивается краска.
«По итогам выезда прокурор внес директору подрядной организации представление об устранении выявленных нарушений, а также объявил предостережение о недопустимости использования некачественных строительных материалов и нарушения сроков, предусмотренных контрактом», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Главного врача Тарской ЦРБ надзорный орган предупредил о том, что принимать и оплачивать некачественно выполненные работы нельзя. Иначе и до уголовной ответственности недалеко.