Депутат Колунов предложил лишать прав родителей детей-квадроберов

Впрочем, у предложения нашлись и противники. Среди них глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина, которая заявила, что введение уголовной ответственности и лишение родительских прав за увлечение детей квадробингом — это «уже совсем радикальные методы» и перебор. Одновременно с этим Мизунила поддержала идею Волынец о беседах с родителями. Ведь, по словам главы ЛБИ, многие взрослые не знают, в чем суть квадробинга.