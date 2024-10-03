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Общенациональный проект «Яшил Макон» победил в конкурсе «Зеленая Евразия» в Армении

В Узбекистане в рамках этого проекта ежегодно высаживают 200 млн саженцев деревьев и кустарников, увеличивая зеленые площади в городах на 30%.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Общенациональный проект «Яшил Макон» победил в конкурсе «Зеленая Евразия» в Армении, сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана.

«Общенациональный проект “Яшил макон” (“Зеленое пространство”), направленный на повышение уровня озеленения Узбекистана, стал победителем в номинации “Сельское и лесное хозяйство в новых климатических условиях” на втором международном климатическом конкурсе “Зеленая Евразия”, прошедшем в Ереване».

говорится в сообщении.

В рамках общенационального проекта «Яшил макон», инициированного Шавкатом Мирзиёевым, ежегодно высаживают 200 млн саженцев деревьев и кустарников, тем самым увеличивая зеленые площади в городах на 30%.

В номинации «Просвещение и образование в сфере климата» первое место занял еще один проект министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана — Green University.

Второй международный климатический конкурс «Зеленая Евразия» организован Евразийской экономической комиссией и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В этом году на конкурс поступило более 300 практик из 12 стран. Все они направлены на климатическую адаптацию и низкоуглеродное развитие государств-членов ЕАЭС.

Победителями и финалистами в 15 различных номинациях стали 57 лучших климатических практик из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Ирана, Египта, Индонезии.

Видеообращение победителям и призерам конкурса направил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

«Каждое государство ЕАЭС самостоятельно реализует свои международные обязательства в рамках климатической повестки, поэтому конкурс “Зеленая Евразия” можно считать своеобразной демонстрацией национальных достижений стран в этой области».

отметил он.

Напомним, что в Узбекистане, в рамках общенационального проекта «Яшил макон», инициированного Шавкатом Мирзиёевым, ежегодно высаживают 200 млн саженцев деревьев и кустарников, тем самым увеличивая зеленые площади в городах на 30%.

экология