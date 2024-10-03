Сколько граждан проживают в Казахстане без документов

По данным ведомства, зачастую в эту категорию попадают лица без определенного места жительства, проживающие в отдаленных местностях, крестьянских хозяйствах, иногда без потребности иметь официальный документ либо, наоборот, не имеющие возможности обратиться самостоятельно по состоянию здоровья или юридической неграмотности.