Большой театр начал продавать только именные билеты для борьбы со спекулянтами

Ранее, 16 сентября, билетный оператор Kassir.ru сообщил «Известиям», что средняя цена билета на развлечения увеличилась на 23%. В целом продажи на офлайн-развлечения выросли на 29% в денежном выражении и на 19% в количестве проданных билетов. При этом повысилась и средняя цена билета на 9%, теперь она составляет 2013 рублей.