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Белорус перестал платить алименты на троих детей и узнал, что двое не от него

Пинчанин узнал, что не является отцом двух из трех детей, когда перестал платить алименты.

Источник: Комсомольская правда

Житель Пинска узнал, что не является отцом двум из трех своих детей, когда бывшая жена через суд стала требовать алименты. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Так, в органы принудительного исполнения Пинского района обратилась женщина, заявившая, что ее бывший муж уклоняется от уплаты алиментов на трех их несовершеннолетних детей с 2023-го. Хотя до этого четыре года мужчина финансово помогал семье.

В отношении мужчины из-за уклонения от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей свыше трех месяцев в течение года возбудили уголовное дело (ч.1 ст. 174 Уголовного кодекса Беларуси).

Но правоохранителям 48-летний мужчина сказал, что перестал платить алименты так как стал сомневаться в своем отцовстве.

По результатам проведенной генетической экспертизы отцовство мужчины по отношению к двоим несовершеннолетним детям было исключено. Подтвердилось родство только к одному ребенку из трех.

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