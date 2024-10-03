Вход в Екатерининский парк станет бесплатным с 31 октября

Посетить Екатерининский парк совсем скоро можно будет бесплатно. С 31 октября и до середины апреля следующего года вход в него сделают свободным. То есть любой желающий в часы его работы — с семи утра до девяти вечера — сможет попасть туда, не потратив ни рубля. Об этом пишет «Петербург2».