Вход в Екатерининский парк станет бесплатным с 31 октября

Посетить Екатерининский парк совсем скоро можно будет бесплатно. С 31 октября и до середины апреля следующего года вход в него сделают свободным. То есть любой желающий в часы его работы — с семи утра до девяти вечера — сможет попасть туда, не потратив ни рубля. Об этом пишет «Петербург2».
— А пока разовый входной билет для взрослого обойдется в 250 рублей. Но есть пара лазеек, которые помогут сэкономить. Так, до девяти утра и после семи вечера попасть туда можно свободно. Также каждый вторник для всех пенсионеров делают бесплатный вход, — добавили в издании.
Похожая система работает в парках Александрия и Ораниенбаум в Петергофе. С восьми до десяти утра и с шести до восьми вечера там действует свободный вход. В другое время придется заплатить 350−450 рублей.
Кстати, по утрам и вечерам бесплатно можно попасть и в государственный музей-заповедник «Павловск». Начиная с 1 октября и до 7 ноября свободный вход действует с семи до десяти утра и с пяти до семи вечера. В остальное время за вход придется отдать 200 рублей. А с 7 ноября проход на территорию станет бесплатным.