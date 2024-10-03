Писатели из Иркутской области стали лауреатами премии «Золотое перо Руси»

— Олеся Полунина стала лауреатом конкурса в номинации «Общественные коммуникации» за высокий уровень организации Дней русской духовности и культуры «Сияние России»- 2024. В этом году это событие отмечало 30-летний юбилей. С 1 по 20 сентября было проведено почти 1,5 тысячи культурных мероприятий, в том числе презентация первого тома книги Валентины Семеновой «Дни русской духовности и культуры “Сияние России”: сборник статей», — рассказали в пресс-службе ведомства.