Писатели из Иркутской области стали лауреатами премии «Золотое перо Руси»

Писатели из Иркутской области стали лауреатами национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Как сообщили в пресс-службе Минкульта региона, в их число вошла министр культуры Приангарья Олеся Полунина. В конкурсе участвовали писатели из 57 стран. Они подали более 35 тысяч произведений.
— Олеся Полунина стала лауреатом конкурса в номинации «Общественные коммуникации» за высокий уровень организации Дней русской духовности и культуры «Сияние России»- 2024. В этом году это событие отмечало 30-летний юбилей. С 1 по 20 сентября было проведено почти 1,5 тысячи культурных мероприятий, в том числе презентация первого тома книги Валентины Семеновой «Дни русской духовности и культуры “Сияние России”: сборник статей», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Пятью лауреатами были выбраны писатели из Усть-Илимска и Иркутска. В номинации «Проза» — Сергей Решетников «Усть-Илимские истории» и Владимир Киреев «Три войны». Следующие писатели отличились в категории «Издания» Александр Семенов «Повести и рассказы» и Юрий Баранов «Небесная жизнь и собачьи души». А поэта из областного центра Владимира Скифа наградили «Серебряным пером Руси».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Доме молодежи Иркутска появилось современное оборудование для проведения прямых трансляций.