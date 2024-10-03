Метеозависимым приготовиться! Крымчане ощутят мощные магнитные бури в начале октября

После слишком жаркого сентября крымчан удивила переменчивая погода в начале октября. Второй месяц осени нагрянул на полуостров с дождями, грозами и шквалистым ветром. Но на этом природные «сюрпризы» не закончились. В ближайшие три дня на Землю обрушится мощная магнитная буря уровня G3. Об этом рассказали астрофизики Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По данным специалистов института, действие магнитной бури начнется ближе к вечеру в четверг. 3 октября вероятность ее возникновения достигнет 40%. Кроме того, в этот день возможен магнитный шторм — 20%. Пик природного явления придется на ночь с четверга на пятницу — 4 октября. Магнитная буря усилится, и к утру пятницы достигнет уровня G3, а магнитный шторм возрастет до 30%.
«По предварительным оценкам буря может продлиться с перерывами до двух суток, то есть всю пятницу и субботу. В пике колебания магнитного поля могут достигнуть уровня G3, то есть третьего балла из пяти максимально возможных», — сообщили в пресс-службе Института солнечно-земной физики.
Как рассказал КП-Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, в необычном явлении есть и свои плюсы. В этот период южане смогут увидеть полярные сияния. Они станут видимыми не только в средних, но и даже в южных широтах. Но окрасится ли крымское небо в необычные цвета — пока неизвестно.
Снижение активности бури начнется лишь в субботу 5 октября. Однако, по словам специалиста, на выходных повысится вероятность возникновения магнитного шторма, что также отразится на состоянии метеозависимых.
В период активности магнитных бурь их влияние могут ощутить на себе метеочувствительные люди. Медики советуют в это время больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться и употреблять больше овощей, фруктов и воды. Считается, что люди, которые ведут здоровый образ жизни, не так сильно подвержены влиянию магнитных бурь, а нервные граждане в период активности Солнца чувствуют себя довольно плохо и тревожно.