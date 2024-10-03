Метеозависимым приготовиться! Крымчане ощутят мощные магнитные бури в начале октября

В период активности магнитных бурь их влияние могут ощутить на себе метеочувствительные люди. Медики советуют в это время больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться и употреблять больше овощей, фруктов и воды. Считается, что люди, которые ведут здоровый образ жизни, не так сильно подвержены влиянию магнитных бурь, а нервные граждане в период активности Солнца чувствуют себя довольно плохо и тревожно.