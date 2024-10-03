«Пришлось сменить гардероб и гимназию»: самая высокая девочка России Диана Дальке выросла еще на 8 сантиметров

— Мы уже обновили гардероб Дианы, так как прежние вещи оказались все малы. Дочь чувствует себя прекрасно! Еще бы, в 13 лет быть 198 сантиметров — смеется Светлана. — Возможно, что когда мы вновь будем измерять ее рост, то будут небольшие погрешности. Он меняется на протяжении дня. Но до Нового года хотели бы отправить этот рекорд.