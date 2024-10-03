«Пришлось сменить гардероб и гимназию»: самая высокая девочка России Диана Дальке выросла еще на 8 сантиметров

Самая высокая девочка России, 13-летняя Диана Дальке, выросла вновь. В декабре 2022 года школьница попала в Книгу рекордов России в номинации «Наибольший рост девочки в возрасте 11 лет в России». Тогда ее точный рост составлял 189, 7 сантиметров и его округлили до 190 в дальнейшем. До этого «КП-Екатеринбург» подробно рассказывала историю Дианы Дальке.
Девочка перебралась из Верхней Пышмы в Екатеринбург ради тренировок по волейболу.
— Диана подросла примерно до 198 см. Это моя гордость! Я уже вынашиваю идею, чтобы подать заявку на новый рекорд, — рассказала «КП-Екатеринбург» мама девочки Светлана Дальке. — Сейчас Диана живет в общежитии Академии волейбола Н. В. Карполя. В октябре Диана будет переводиться в лицей № 12, чтобы ей было удобнее ходить на тренировки.
До этого она училась в лицее № 3 на улице Щорса. Добираться до Академии волейбола, расположенной в Заречном, Диане неудобно.
По словам мамы девочки, каких-то трудностей с ростом Диана не испытывает. Наоборот, он дает ей преимущество в спорте и возможность играть в нападении.
— Мы уже обновили гардероб Дианы, так как прежние вещи оказались все малы. Дочь чувствует себя прекрасно! Еще бы, в 13 лет быть 198 сантиметров — смеется Светлана. — Возможно, что когда мы вновь будем измерять ее рост, то будут небольшие погрешности. Он меняется на протяжении дня. Но до Нового года хотели бы отправить этот рекорд.
Кстати, размер ноги у Дианы не изменился — все тот же, 44-й. Обувь девочке приходится покупать в мужском отделе. Но для нее это не является большой проблемой, тем более что Диана прекрасно чувствует себя и без каблуков.
Мама рассказала, что в мае девочка впервые приняла участие во Всероссийском чемпионате по волейболу среди девушек до 14 лет. Соревнования проходили в поселке Витязево под Анапой.
На днях юная спортсменка уехала в Казахстан на очередные соревнования.