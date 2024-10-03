Психолог назвала два неявных признака развивающегося алкоголизма

Появление устойчивого стремления употребить спиртное для снятия стресса и расслабления после рабочего дня является показателем либо развивающегося алкоголизма, либо предрасположенности к нему. Алкоголь превращается в инструмент получения позитивных эмоций, что очень опасно, считает психолог. Ведь в таком случае человек ассоциирует улучшение настроения с приемом очередной дозы спиртного напитка, а потом он уже не может нормализовать свое психологическое самочувствие, не выпив.
Другой признак развития алкоголизма заключается в повышении толерантности к приему спиртного. Если человек перестает пьянеть от бокала алкоголя, то это означает не устойчивость к нему, а адаптацию к большим дозам. Толерантность к алкоголю обычно сопровождает вторую стадию формирования зависимости. Поэтому способность пить много и при этом не пьянеть не стоит считать показателем хорошего здоровья.
Джонс порекомендовала прекратить употребление спиртного, если очевидно, что оно мешает трудовой деятельности, семейным и личным отношениям, нормальному сну. Но лучше вообще убрать алкоголь из своей жизни или свести его присутствие к минимуму.