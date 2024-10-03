Психолог назвала два неявных признака развивающегося алкоголизма

Другой признак развития алкоголизма заключается в повышении толерантности к приему спиртного. Если человек перестает пьянеть от бокала алкоголя, то это означает не устойчивость к нему, а адаптацию к большим дозам. Толерантность к алкоголю обычно сопровождает вторую стадию формирования зависимости. Поэтому способность пить много и при этом не пьянеть не стоит считать показателем хорошего здоровья.