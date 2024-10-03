Лучшие средства, чтобы очистить чайник от накипи: от натуральных до химических

Уксус. Столовый уксус — одно из самых распространенных и действенных средств удаления накипи. Смешайте столовый уксус (9%) с водой в пропорции 1:1, для сильной накипи можно использовать более концентрированный раствор. Далее залейте жидкость в чайник, так чтобы она покрыла зону, где находится налет. Вскипятите воду и дайте ей прокипеть приблизительно 5 минут. После оставьте прибор с горячей жидкостью на 1−2 часа (можно дольше, если накипи много). Вылейте жидкость и тщательно промойте технику несколько раз чистой водой, чтобы удалить запах уксуса.