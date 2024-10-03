Власти Великобритании ввели санкции против белорусского «Альфа — Банка»

Белорусский «Альфа — Банк» попал под великобританские санкции, сообщает РИА Новости.
В частности, сообщается о введении Великобританией санкций в отношении белорусского «Альфа — Банка», который входит в российскую инвестиционную «Альфа-Группу».
Информация о белорусском финучреждении появилась в опубликованном на сайте британского правительства санкционном списке.
В документе заявляется, что рестрикции против ЗАО «Альфа-Банк» введены в связи с «получением выгоды от правительства Беларуси или его поддержки путем осуществления деятельности в секторе, имеющем для него стратегическое значение, а именно в секторе финансовых услуг».
Известно, что санкции против российского «Альфа-Банка» были введены еще в марте 2022-го.
Ранее глава МИД Рыженков обнародовал главный ответ Беларуси на санкции.
А еще глава МИД Рыженков назвал возней обращение Литвы в МУС из-за Беларуси.