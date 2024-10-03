Власти Великобритании ввели санкции против белорусского «Альфа — Банка»

В документе заявляется, что рестрикции против ЗАО «Альфа-Банк» введены в связи с «получением выгоды от правительства Беларуси или его поддержки путем осуществления деятельности в секторе, имеющем для него стратегическое значение, а именно в секторе финансовых услуг».